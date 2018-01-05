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Spor

Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'dan ayrıldı

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, takımdan ayrıldı

05 Ocak 2018 22:09

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Sakaryaspor\'da forma giyen Batuhan Karadeniz, takımdan ayrıldı.
Sezon başında TFF 2\'nci Lig\'e yükselen Sakaryaspor\'a büyük ümitlerle transfer edilen Batuhan Karadeniz\'in takımdan ayrıldığı açıklandı. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Batuhan Karadeniz, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Takımla birlikte Antalya\'da kampta bulunan Batuhan Karadeniz, bugün antrenmanlara çıkmamıştı.

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