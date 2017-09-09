Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor ile anlaştı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), DHA) - TFF 2\'nci ligde yer alan Sakaryaspor transferin son gününde Batuhan Karadeniz ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Sakaryaspor, 2017-2018 yaz transfer döneminin son gününde forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş,Trabzonspor, Sivasspor ve birçok Anadolu kulübünde forma giyen oyuncu ile transfer döneminin sona ermesine saatler kala Sakaryaspor\'un Rüstemler Tesislerinde anlaşmaya varıldı.