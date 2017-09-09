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Spor

Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor ile anlaştı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), DHA) - TFF 2'nci ligde yer alan Sakaryaspor transferin son gününde Batuhan Karadeniz ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

09 Eylül 2017 04:45

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), DHA) - TFF 2\'nci ligde yer alan Sakaryaspor transferin son gününde Batuhan Karadeniz ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Sakaryaspor, 2017-2018 yaz transfer döneminin son gününde forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş,Trabzonspor, Sivasspor ve birçok Anadolu kulübünde forma giyen oyuncu ile transfer döneminin sona ermesine saatler kala Sakaryaspor\'un Rüstemler Tesislerinde anlaşmaya varıldı.

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