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Spor

Batuhan Karadeniz İstanbul'a geldi, karakolluk oldu

Karadeniz’e 88 liralık yanlış park cezası kesildi

10 Haziran 2016 13:44

Türkiye'de futbol oynarken gece hayatıyla sık sık gündeme gelen Batuhan Karadeniz, İstanbul'da yanlış yere park etmesi sebebiyle kazaya yol açtı. Karadeniz’e 88 liralık yanlış park cezası kesildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sezon başında İsviçre liginin St. Gallen takımına transfer olan Batuhan Karadeniz, önceki akşam İstanbul’a geldi.

Futbol hayatından çok özel hayatıyla gündeme gelen futbolcu, Land Rover marka aracını Nişantaşı’nda yanlış yere park ederek diğer araçların görüş alanını kısıtlayıp bir sürücünün yayaya çarpmasına neden oldu.

Yaşanan olay sonrası karakola giden kimliği belirsiz sürücü, kazaya Batuhan Karadeniz’in sebep olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Karadeniz’e 88 liralık yanlış park cezası kesildi.

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Batuhan KaradenizSt GallenTürkiyeİsviçreİstanbultrafik kazası

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