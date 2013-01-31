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Spor

Batuhan Karadeniz İspanya'ya gidiyor

Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmesinin ardından Deportiva La Coruna takımıyla anlaştı

31 Ocak 2013 09:43

Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Batuhan Karadeniz, İspanya'nın Deportivo La Coruna takımıyla anlaştı.

Beşiktaş'ın bu sezon başında Eskişehirspor'dan 1 yıllığına kiraladığı Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetti.

Genç futbolcunun sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna ile anlaştığı ve yarın sözleşme imzalamak için İspanya'ya gideceği öğrenildi. 

22 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 5'i ilk 11'de olmak üzere 15 maçta toplam 439 dakika forma giydi ve sadece 1 gol atabildi.

İspanya Ligi'nde 106 yıllık tarihe sahip Deportivo La Coruna, bu sezon geride kalan 21 hafta sonrası topladığı 16 puan ile son sırada yer alıyor. 

Batuhan Karadeniz kimdir?

Doğum Tarihi: 24 Nisan 1991 / İstanbul
Mevkii: Forvet
Altyapı: Beşiktaş
Oynadığı takımlar:
Ekişehirspor (72 maç 23 gol)
Beşiktaş (23 maç 2 gol)
Milli maçlar:
Türkiye A Milli 2 maç 0 gol
Türkiye U-15  2 maç 0 gol
Türkiye U-16  26 maç 25 gol
Türkiye U-17  28 maç 18 gol
Türkiye U-21  2 maç 2 gol

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