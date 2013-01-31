Batuhan Karadeniz İspanya'ya gidiyor

Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Batuhan Karadeniz, İspanya'nın Deportivo La Coruna takımıyla anlaştı.

Beşiktaş'ın bu sezon başında Eskişehirspor'dan 1 yıllığına kiraladığı Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetti.

Genç futbolcunun sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna ile anlaştığı ve yarın sözleşme imzalamak için İspanya'ya gideceği öğrenildi.

22 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 5'i ilk 11'de olmak üzere 15 maçta toplam 439 dakika forma giydi ve sadece 1 gol atabildi.

İspanya Ligi'nde 106 yıllık tarihe sahip Deportivo La Coruna, bu sezon geride kalan 21 hafta sonrası topladığı 16 puan ile son sırada yer alıyor.

Batuhan Karadeniz kimdir?

Doğum Tarihi: 24 Nisan 1991 / İstanbul

Mevkii: Forvet

Altyapı: Beşiktaş

Oynadığı takımlar:

Ekişehirspor (72 maç 23 gol)

Beşiktaş (23 maç 2 gol)

Milli maçlar:

Türkiye A Milli 2 maç 0 gol

Türkiye U-15 2 maç 0 gol

Türkiye U-16 26 maç 25 gol

Türkiye U-17 28 maç 18 gol

Türkiye U-21 2 maç 2 gol