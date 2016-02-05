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Spor

Batuhan Karadeniz de Çin'e transfer oluyor

Yaklaşık 3.5 aydır kulüpsüz olan Batuhan'ın bu süre içinde fizik kondisyonunu korumak için özel bir antrenör eşliğinde çalıştığı belirtildi

05 Şubat 2016 21:08

Futbolu sarsan Çin furyasına Batuhan Karadeniz de katılıyor. Çin'den 3 kulübün transfer teklifinde bulunduğu forvetin 1-2 gün içinde tercihini yapıp imza atacağı belirtildi.

Türk futbolunun en çok tartışılan isimleri arasında yer alan Batuhan Karadeniz, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yaşadığı sorunlar nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayında Medicana Sivasspor'dan ayrılan genç forvet, Süper Lig'den teklifler almasına rağmen hiçbir kulüple anlaşmadı.

Menajeriyle görüşerek bundan sonraki yol haritasını belirleyen Batuhan, futbol yaşamını yurt dışında sürdürme kararı aldı.

Çin Birinci Ligi'nde mücadele eden üç kulübün transfer teklifinde bulunduğu genç oyuncunun 1-2 gün içinde tercihini yapıp imza atacağı öğrenildi.

Yaklaşık 3.5 aydır kulüpsüz olan Batuhan'ın bu süre içinde fizik kondisyonunu korumak için özel bir antrenör eşliğinde çalıştığı belirtildi.

24 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Batuhan Karadeniz, 2009 yılında başlayana profesyonel kariyerinde Beşiktaş, Eskişehirspor, Elazığspor,Trabzonspor ve Medicana Sivasspor formalarını giydi. Özellikle hava toplarındaki başarısıyla tanınan genç oyuncu Türkiye'de oynadığı kulüplerde toplam 171 resmi maça çıkarken, 43 gol attı, 17 asist yaptı.

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