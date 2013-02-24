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Spor

Batuhan Karadeniz Çinlileri de bezdirdi

Batuhan Karadeniz, kariyerine yakışan bir davranışa daha imzasını atıp anlaşmak üzere olduğu Shanghai Shenxin’i de bezdirdi

24 Şubat 2013 13:41

Çin'in Shanghai Shenxin takımının Antalya kampına katılan Batuhan Karadeniz, ilk idman öncesinde 1 şişe viski ve 10 bira siparişi verdi. Antrenmana zil zurna çıkan 22 yaşındaki oyuncuyu gören Çinliler, transferi veto etti.

Beşiktaş ve Türk futbolunun uslanmaz ismi Batuhan Karadeniz, kariyerine yakışan bir davranışa daha imzasını atıp anlaşmak üzere olduğu Shanghai Shenxin’i de bezdirdi.

Sezon başında Beşiktaş’a geri dönen ve teknik direktör Samet Aybaba’nın da futbola kazandırmak için büyük çaba sarfettiği 22 yaşındaki oyuncu, davranışlarıyla yine herkesi bunaltıp kulüpten ayrılma noktasına gelmişti.

Çin’den Shanghai Shenxin, Batuhan için yıllık 2.5 milyon Euro ödemeyi kabul ederken Antalya’da kamp yapan ekip, oyuncuyu da denemek üzere kente davet etti. Takımın kampına katılmak üzere Antalya’ya giderek otele yerleşen Karadeniz, daha ilk geceden futbol için geldiğini unutunca yine bir skandala imzasını attı.


2.5 milyon Euro istedi


Ertesi gün sabah saatlerinde yapılacak antrenmana aldırış bile etmeyen Batuhan odasına bir şişe viski ve 10 bira isterken Çinli yetkililer bu siparişten haberdar olsa da ses çıkarmayıp idmanı bekledi.

Ertesi gün ise Batuhan’ın antrenmana zil zurna sarhoş çıkmasıyla Shanghai Shenxin teknik heyeti ve yöneticileri şaşkınlık içinde kaldı. Bir anda karşılarında yeni oyuncularını "ayılamamış" halde gören Çinliler, bu transferden hemen vazgeçti ve son noktayı koydu.

Çin ekibinin yetkilileri böyle davranan bir oyuncuya 2.5 milyon Euro vermelerinin mümkün olmadığını belirtirken Batuhan’ı kadrolarında düşünmediklerini söylediler.

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