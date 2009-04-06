Batuhan kadro dışı bırakılıyor

Eskişehirsporlu Batuhan, Fenerbahçe maçı öncesi 03.30’a kadar Kuruçeşme’de eğlendiği gerekçesiyle ‘süresiz’ kadro dışı bırakılıyor



Vatan gazetesinin haberine göre; Eskişehirspor, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in prenslerinden Batuhan Karadeniz’in yarattığı ‘Gece kulübü’ skandalıyla sarsıldı. İspanya maçında kurtarıcı olarak sahaya alınan, dünkü maçta ise 90 dakika dökülen Batuhan’ın asıl maçı pazar sabaha karşı Blackk isimli gece kulübünde oynadığı ortaya çıktı.



Eskişehirspor’un kampından kaçan Batuhan, cumartesi gecesi Kuruçeşme’deki Blackk isimli gece kulübüne gitti. Giriş katının hemen solunda 3 arkadaşı ile birlikte taburede oturan genç oyuncu, özellikle Demet Akalın’ın ‘Bebek’ isimli şarkısı çalarken yaptığı dans figürleriyle ile kulüpteki herkesin ilgisini çekti. Batuhan’ın pazar sabahı saat 03.30’da kulübü terk ettiği bildirildi.



Olayı öğrenen Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Rıza Çalımbay’ı arayıp durumu anlattı ve “Gereğini yapın” dedi.



Batuhan’ın oda arkadaşı Emre Özkan’ın ise yöneticilerine “Ben saat 23.00 gibi uyudum. Olaylardan haberim yok” dediği öğrenildi.



Çalımbay, skandal ile ilgili, “Batuhan’dan savunma alıp süresiz kadro dışı bırakacağız” dedi. Batuhan ise “Beni benzetmiş olmaları lazım. Bir futbolcu kamptan kaçmaz. Bulmuşlar bir Batuhan, bir sağdan, bir soldan vuruyorlar” açıklamasını yaptı.

