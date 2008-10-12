Batuhan ilk 11'de



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Bosna-Hersek karşısında sakatlıklar nedeniyle sahaya farklı bir kadro sürdü.



A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez çağrılan Beşiktaşlı Batuhan Karadeniz, Bosna-Hersek karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak ilk kez milli oldu. Batuhan, Mevlüt ile birlikte forvette oynarken, orta alan Ayhan, Aurelio, Kazım ve Arda'dan oluştu.



Savunmada ise Sabri, Servet, İbrahim Kaş ve Hakan Balta görev alırken, Tolga Zengin, Serdar Kurtuluş, Aydın Yılmaz, Yusuf Şimşek, Caner Erkin, Halil Altıntop ve Nuri Şahin yedek kulübesinde oturdu.



Serdar Kulbilge, Ceyhun Gülselam, Çağlar Birinci, Uğur Boral, Serkan Balcı ve Mehmet Yıldız ise 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.