Battaniyeye sarınarak şüpheli valiz imhasını izledi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, uzman tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. İmha işlemini evinin penceresinden izleyen bir kadının üşümemek için battaniyeye sarındığı görüldü.

Olay, merkez Meram ilçesinde, kentin en işlek bölgesi olan Şeyh Sadrettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir marketin yanında kaldırımdaki siyah renkli valizi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, valizde bomba olma ihtimali üzerine çevrede toplanan kalabalığı dağıtıp, güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, valizi fünye ile patlattı. Bu sırada çevredekilerden bazıları cep telefonun kamerasıyla bu anı kaydetti.

Evinin penceresine çıkan bir kadın da üşümemek için üstüne battaniye sarıp, valizin imha edilmesini izledi. Valizde ise perde ve süs eşyaları çıktı.



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