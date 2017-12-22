BATTAL İLGEZDİ'NİN 'HAKSIZ MAL EDİNME' DAVASI BAŞLADI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, iki iş adamı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi hakkında açılan davaya başlandı. Mahkeme, \"Haksız mal edinme\" ve \"İhaleye fesat karıştırma\" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Battal İlgezdi\'nin avukatının talebi üzerine duruşmaların içeriğine yayın yasağı getirdi.

İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya sadece Battal İlgezdi\'nin avukatı Ali Diren katıldı. Battal İlgezdi\'nin diğer avukatı İnan Bektaş ile sanık iş adamı Mehmet Ali Uzunlar\'ın avukatı Rüştü Şahin mazeret bildirerek duruşmaya katılmadılar.

BATTAL İLGEZDİ SAĞLIK RAPORU SUNDU

Battal İlgezdi\'nin avukatı Ali Diren ile sanık iş adamı Mehmet Ali Uzunlar\'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin rapor sunarak mazeretli sayılmasına karar verilmesini istedi. Sanık Mehmet Ali Uzunlar\'ın rahatsızlığına ilişkin rapor yolladığı tutanağa geçti.

İLGEZDİ GİZLİLİK KARARI VE YAYIN YASAĞI İSTEDİ

Yine İlgezdi\'nin, avukatı Ali Diren\'in sunduğu dilekçe ile gizlilik kararı ve yayın yasağı talebinde bulunduğu tutanağa yazıldı. Ayrıca söz alan avukat Diren, müvekkili ve çocuğunun kişilik haklarının korunması için duruşmaların gizli olarak yapılmasına karar verilmesini istediklerini söyledi.

YAYIN YASAĞI KABUL EDİLDİ

Avukat Diren\'in gizlilik ve yayın yasağı talebini değerlendiren hakim İbrahim Fikri Talman, gizlilik talebinin reddine, yayın yasağı talebinin ise kabulüne karar verdi. Hakim Talman, \"CMK\'nın 182/2 maddesinde genel ahlak veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerektirdiği durumlarda duruşmanın bir kısmı veya tamamının kapalı yapılacağı hükmü bulunduğu, ancak dava konusu olay ve eylemler itibariyle bu koşulların bulunduğu anlaşıldığından yargılamanın kapalı yapılması yolundaki istemin reddine, ancak sanığın belediye başkanı sıfatıyla hakkında bazı yayın organlarında yayınlar yapıldığı, bu yayınların dava konusu ile ilgili bulunduğu, ayrıca sanığın bundan dolayı söz konusu basın organları hakkında şikayette bulunduğu ve hala soruşturma yapıldığı gözetilerek CMK\'nın 187/3 maddesi gereğince açık duruşmanın içeriğinin sanık ve aile yakınlarının saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olabileceğinden bu aşamada duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına\" karar verdi.

Tekrar söz alan İlgezdi\'nin avukatı Diren, bir sonraki celse müvekkillerinin hazır edeceklerini belirterek, \"Sanık hakkında iddianameye konu mal varlığı ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş takipsizlik kararları vardır, bunları sunacağız veya celbini isteyeceğiz. Yine ihaleye fesat suçu ile ilgili olarak soruşturma yapılmış ve dava açılmamasına karar verilmiştir, yapılan itirazlar da reddedilmiştir. Bununla da ilgili beyan ve taleplerimiz olacaktır\" dedi.

Sanıklar Battal İlgezdi ve Mehmet Ali Uzunlar\'ın mazeretlerini kabul eden mahkeme, sanıklar iş adamı Uğur Atalay, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde vekaleten müdürlük yapan İrfan Birinci ve Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu\'nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verdi. Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu\'nun MERNİS adresine tebligat çıkarılmasına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde mal varlığına ilişkin aleyhine haberler çıkan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi\'nin kendileri, çocukları ve haberi yapan gazeteler hakkında şikayetçi oldukları belirtildi.

İddianamede, Battal İlgezdi\'nin 2009 yılından 20015 yılına kadar, kendisi ve ikinci kişiler tarafından hesaplarına yatırılan 2 milyon 548 bin 857 TL, 2 milyon 714 bin dolar ve 23 bin Euro\'nun kaynağını açıklayamadığı, bunun da haksız mal edinme olarak değerlendirildiği belirtiliyor. İddianamede ayrıca Battal İlgezdi\'nin kızı T. N. İ. adına kayıtlı ili gayrimenkulün parasal kaynağının tespit edilemediği belirtiliyor. İddianamede İlgezdi\'nin alınan savunmasında hesabına yatırılan paraların alacağının tahsilinden kaynaklandığını söylediği belirtildi.

Belediye tarafından bir şirkete ihale ile yaptırılan Erguvan Barış Parkı işinde belediyenin zarara uğratıldığı iddia edilen iddianamede, Battal İlgezdi\'nin, \"İhaleye Fesat Karıştırma\" ve \"Haksız mal edinme ve gizleme\" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İşadamları Uğur Atalay, Mehmet Ali Uzunlar, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vekil müdürü İrfan Birinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu, Belediye Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu hakkında da \"İhaleye fesat karıştırma\" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede ayrıca Battal İlgezdi\'nin cezalandırılması durumunda İlgezdi hakkında, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 15. maddesinde yer alan \"Kamu hizmetlerinden yasaklanma\" ile TCK\'nın 53. maddesinde yer alan \"Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma\" hükümlerinin de uygulanması istendi.

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-Battal İlgezdi\'nin arşiv görüntüsü

