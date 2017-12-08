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BATTAL İLGEZDİ'DEN İLK AÇIKLAMA; BU BİR SİYASİ TAVIRDIR

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının ardından ilk kez konuştu

08 Aralık 2017 23:29

 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının ardından ilk kez konuştu. Ataşehir Belediyesi önünde kendisine destek vermeye gelenlere hitap eden İlgezdi, \" Bildiğiniz gibi Belediye Başkanı olarak Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikayet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan. Kendi belediye başkanları gitsin kendilerini şikayet etsin. Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Evrak karartıyormuşuz. Yargı elinizde, medya elinizde. Varsa kararttığımız bir şey söyleyin. Kararttığımız hiç bir şey yok. Bu bir siyasi süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Bu bir siyasi tavırdır. Biz buradayız. Belediye başkanı olarak verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık. Yüzüm ak. Ben buradayım\" dedi.

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-Battal İlgezdi\'nin açıklamaları
 

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