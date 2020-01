Orhan Gencebay bu kez 'Batsın bu savaş' diyecek

Başbakanlık tarafından açıklanan 63 kişilik âkil insanlar arasındaki Orhan Gencebay Karadeniz’de barışı anlatacak. Ünlü sanatçı, daveti kabul etmesiyle ilgili, “Çünkü ülkemi çok seviyorum. İyi bir vatansever olduğuma inanıyorum. İnsanları seviyorum, barışı seviyorum, herkesin mutlu olmasını istiyorum. Ben bir sanatçıyım. Bu duyarlılıkla iyiden, doğrudan, güzelden yana olan bir bakışla yapacağım bir şey varsa yapmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Bölgelere göre oluşturulan her grubun birer başkan, başkanvekili ve sekreteri oldu. Âkil İnsanlar Heyeti bugün saat 18:00’de Dolmabahçeki Başbakanlık Ofisi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelecek.



'Süreci doğru anlatmalıyız'



Listedeki isimlerden İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da “Dernek olarak sürecin ilerlemesinden yanayız. Bu nedenle heyet içerisinde olacağız. Ama heyetin çalışması, yöntemi, metodu, biçimi, heyetin güvenceleri gibi konuları ancak ilk toplantıda konuşabileceğimiz konular” dedi.



Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Türkdoğan heyetin sürecin anlatılması noktasında rol oynayabileceğini düşündüklerini aktarırken, listede yer alan isimlerden bazıları düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:



'Heyet arabulucu olmalı'



63 kişilik heyette yer alan Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, bir hakem heyeti olması gerektiğini belirterek, “Yani arabulucu heyet olması lâzım. Sürecin halka anlatılması faaliyetini yürütecek. Çünkü halka yönelik çalışma önemli. Silahlı unsurların yurtdışına çekilmesinde gözlemci olması, siyasi reformlar konusunda ara buluculuk rolü önemli” ifadelerini kullandı.



'Talepleri dile getireceğiz'



Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet edeceğini bildirdi. Türkiye’de çok can alan terörün bitmesi için ciddi bir kararlılık bulunduğunu vurgulayan Koçyiğit, “Türkiye’de toplum olarak her şeyden önce huzur, güven, demokrasi, adalet, eşitlik ve taleplerimiz var. Hepimizin olduğu gibi, her vatandaşın olduğu gibi...” şeklinde konuştu.



'Sinerji meydana getireceğiz'



İç Anadolu Bölgesi grubunda yer alan Cemal Uşşak, sürecin hayırlı olacağına inandığını söyledi. Bir süredir bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını, âkil insan seçilmenin çok önemli olmadığını ifade eden Uşşak, “Her biri bir kıymet olan insanların birarada olması sinerjik etki meydana getirecek, toplumun süreci kabullenmesinde, barışın sindirilmesinde önemli” dedi.



'Hizmetten kıvanç duyarız'



Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkanı Ayhan Oğan, “Kürt sorununu bir eşitlik sorunu olarak gördüklerini, yıllardır çalışmalarının bu noktada olduğunu ifade etti. Oğan, “Sağ olsunlar bizi de bu tarihi süreçte hizmete lâyık görmüşler. Bu hizmette bulunmaktan büyük kıvanç duyacağız” diye konuştu. Oğan, sivil inisiyatif olarak “Çözüme evet’’ koalisyonunun lansmanını yapmayı planladıklarını belirtti.



İlk listeye rötuş yapıldı



Çözüm sürecinde oluşturulması öngörülen Âkil İnsanlar Heyeti’ne ilişkin ilk listede yer alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Vedat Ahsen Coşar, mazeret bildirerek toplantıya katılamayacağını beyan etti. Coşar’ın mazeret bildirmesi üzerine, Âkil İnsanlar Heyeti Ege Bölgesi listesine Akit Gazetesi’nden Hasan Karakaya eklendi. Öte yandan, DİSK/Genel-İş Sendikası da listeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Âkil adamlar listesinde Genel Başkanımız Erol Ekici’ye de Ege bölgesinden 5. sırada yer verildiği görülmektedir” denerek, Ekici’nin Genel Başkanlık’tan istifa ettiği ve talebin sendikaya yönlendirileceği belirtildi.