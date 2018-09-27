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Spor

Batshuayi tarihe geçti

Batshuayi, Serie A dışında 5 büyük ligin 4'ünde gol attı

27 Eylül 2018 21:22

Valencia'da top koşturan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, attığı gollerle tarihe geçti.

Genç yıldız, 21. yüzyılda İngiltere Premier League, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'da gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Ayrıca Batshuayi'nin Belçika Ligi'nde de golleri bulunmakta. Böylece Batshuayi, Serie A dışında 5 büyük ligin 4'ünde gol atmış oldu.

Kariyerinde şu ana kadar 5 farklı takımda forma giyen 24 yaşındaki Batshuayi'nin 110 golü bulunuyor. İşte gol attığı takımlar:

Standard Liege - 44 gol

Marsilya - 33 gol

Chelsea - 19 gol

Dortmund - 9 gol

Valencia - 1 gol

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