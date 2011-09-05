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Dünya

Batmobil almak ister misiniz?

Tim Burton'ın yönettiği 'Batman'de kullanılan Batmobil'in replikası eBay'den satışa sunuldu...

05 Eylül 2011 03:00

T24  - Tim Burton'ın yönettiği 'Batman'de kullanılan Batmobil'in replikası eBay'den satışa sunuldu.

Tim Burton'ın 1989 tarihli Batman filminde kullanılan Batmobil'in uzun yıllar birçok taklidi yapıldı. 



Bunlar arasından en başarılı olanı eBay üzerinden satışa çıkarıldı. Bugüne kadar 3 bin km yol yapan Batmobil'in kokpitinde iPad bulunuyor.

620 bin dolara satışa çıkarılan Batmobil, insansız bir helikopter modelinden elde edilen bir türbin motordan güç alıyor.

Bir yarış aracı birleştirme tesisinde el yapımı olarak imal edilen Batmobil'in tasarımcısı Casey Putsch.



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