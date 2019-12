-BATMAYAN ARABA İÇİN PATENT BAŞVURUSU İZMİR (A.A) - 31.05.2011 - İzmir'de, araçların denize düşmesi sonucu meydana gelen ölümleri engelleyebilmek amacıyla hava yastığı benzeri bir sistem geliştirerek, ''batmayan araç'' fikri için patent başvurusunda bulunan girişimci Şenol Astan, sisteme ilişkin otomotiv firmalarıyla görüşme yürüttüklerini kaydetti. Astan, 2 yıl önce seyrettiği filmde, bir kişinin denize düşen araçtan kurtulmaya çalışma sahnesinin, aracın suya batmaması için otomatik şişen balon sistemi geliştirme fikrini aklına getirdiğini ifade etti. Bu fikrini 3 kişilik mühendis ekibine aktardığını, çok basit bir fikre dayanan bu sistemin daha önce yapılıp yapılmadığını araştırdıklarını anlatan Astan, ''Dünyada sayısı 55 milyona yakın olan patentler arasında araştırma yaptık. Bu veya buna benzer bir patent alınmadığını gördük. Bu konuda yapılmış herhangi bir araştırma veya uygulama olsaydı mutlaka patentinin bulunması gerekiyordu. Bunu öğrendikten sonra bir ekip oluşturarak mühendislik çalışmalarına başladık'' dedi. Astan, öngörülen sistemin hava yastığına benzer bir çalışma düzeneğine sahip olduğunu ancak farklı materyallerin kullanıldığını anlatarak, şöyle devam etti: ''Aracın tampon ve tekerlek boşluklarındaki 6 noktada otomatik olarak şişecek balonları barındıracak kaset ve balonları şişirecek hava karışımını sağlayacak tüpler bulunacak. Yaptığımız hesaplamalarda 2 tonluk bir aracın suyun üzerinde kalması için toplam 2 metreküplük balonların yeterli olacağını öngördük. Sistem, tekerleklere bağlı, ağırlık hassasiyetli bir sensörle tetiklenecek. Buna göre otomobilin lastiklerine düşen ağırlık belli bir oranda azaldığında sistem otomatik olarak devreye girecek, balonlar şişecek ve aracın su üzerine çıkması sağlanacak. Sistemin tüm mühendislik çizimlerini, tüm teorik çalışmaları tamamladık. Patent için başvuruda bulunduk. Bir kaç otomotiv üreticisi firmayla görüşmelere başladık. Amacımız uygulamanın bir an önce hayata geçmesi ve otomobilde boğulma sonucu ölüm olaylarının artık bitmesidir.'' -''SELLERDE DE İŞE YARAYABİLİR''- Projenin mühendislik çalışmalarını tamamlayan ekipte bulunan Makine Mühendisi Mahir Ballı ise Türkiye'de hemen her hafta otomobillerin denize düşmesi sonucu ölüm haberlerinin gazetelere yansıdığını, bu haberlerin projenin bir an önce bitirilmesi konusunda kendilerini motive ettiğini belirtti. Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle dünya genelinde sel felaketlerinde artış gözlendiğine dikkat çeken Ballı, sistemin sele kapılan araçlar içindeki can kayıplarını da önleyeceğini savundu. Ballı, teorik çalışmaları tamamlanan çalışma için yeterli kaynağa sahip olmamaları nedeniyle uygulama ve test çalışmalarını yapamadıklarını belirterek, Türkiye'de konuyla ilgilenen Ar-Ge birimleri ile ortak proje geliştirebileceklerini ifade etti. Şenol Astan'ın geliştirdiği batmayan araç sistemi için patent araştırması ve patent başvurusu yapan Destek Patent İzmir Bölge Müdürü Süleyman Zemin ise projeyi ilk duyduklarında bunun daha önce mutlaka geliştirilmiş olduğunu düşündüklerini, araştırma sonucunda, güvenliğe önem veren otomobil markalarının dahi bu konuda çalışmasının bulunmamasına şaşırdıklarını ifade etti.