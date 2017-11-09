Batmanlı kadınların 'tandır' ekonomisi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'ın Belde Mahallesi\'nde yaşayan 5 kadın, evlerinin yanına yaptıkları 4 tandır fırınında, günde 750 ekmek üreterek, bir ekonomi yarattı. Ürettikleri ekmekleri 2 liraya satarak, aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlar, çocuklarının geleceği için çalıştıklarını söyledi. Kadınlardan Tasiha Aydın, \"İşimiz, çok yorucu; ama helalinden para kazanmak için iyi bir iş. Sabah saat 05.00\'ten itibaren hamur açarak, işe başlıyoruz\" dedi.

Batmanlı kadınlar, evlerinin yakınındaki bölgede 4 tandır fırını kurarak, yeni bir iş imkanı oluşturdu. Tandır fırınlarında, günde 750 ekmek üreten kadınlar, bulundukları yerde ekmekleri 2 TL\'ye satmaya başladı. Ekmek yapan kadınlar, bir yandan evlerinin ekmek ihtiyaçlarını karşılayıp, aile bütçelerine katkı yaparken, diğer yandan Batman\'ın ünlü tandır ekmeğini sofralara taşımaya başladı. Belde Mahallesi\'nde oturan 5 kadının başlattığı tandır ekmeği üretimi, Batman\'daki diğer kadınların da ilgisini çekerken, sofralarında sıcak tandır ekmeği görmek isteyenler de ekmek almak için mahalleye sık sık gitmeye başladı.

Yaptıkları işin hayli zor olduğunu söyleyen Tasiha Aydın, \"Tandırı kız kardeşlerimizle açtık. Çocuklarımızın geleceği için bu işe giriştik. İşimiz, çok yorucu; ama helalinden para kazanmak için iyi bir iş. Sabah saat 05.00\'ten itibaren hamur açarak, işe başlıyoruz\" dedi.

Her gün ekmeğini tandır fırınından aldığını belirten müşterilerden Sait Altun ise \"Günlük ekmeğimizi buradan karşılıyoruz. Çalışanlar, güzel tandır ekmeği çıkararak, bize hizmet ediyor. Ekmek çeşitleri fazladır. Normal undan yaptıkları ekmek var, kepeği alınmamış undan yaptıkları ekmek var. Çörek, yağlı ekmek yapılıyor. Tadı güzel tandır ekmeğini üretiyorlar. Evimin biraz uzak olmasına rağmen gelip, buradan ekmeği alıyorum ve memnunum\" diye konuştu.



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