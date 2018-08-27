Batmanlı kadınlar, kadın cinayetlerine karşı imamlardan destek istedi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da Düşünce ve İnanç Kadın Platformu üyeleri, son bir ay içerisinde 2 kadının eşleri tarafından öldürülmesine, yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Platfor üyeleri, kadın cinayetlerinin önlenmesi için kanaat önderleri, imamlar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden destek istedi.

Kent merkezinde, son bir ay içerisinde Kübra Oğur\'un sokak ortasında, Cahide İnan\'ın ise bir markette eşleri tarafından öldürülmesi, kentte faaliyet yürüten kadın derneklerinin tepkisine yol açtı. Aralarında, Birlik Vakfı, İHH, Eğitim Bir-Sen, Ensar, TÜRKAB, Batman ile El Ele, Diyanet Sen, Aile Der, Özgür Der, Davet ve Kardeşlik Vakfı, BEYDER kadın komisyonları üyelerinin oluşturduğu Düşünce ve İnanç Kadın Platformu üyeleri, Atatürk Parkın\'da bir araya geldi. Burada, platform adına konuşan KADEM Batman Temsilcisi Avukat Adile Gürbüz, kanaat önderleri, imamlar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden kadın cinayetlerinin önlenmesi için daha çok mücadele etmelerini isteyerek, \"Eşleri tarafından saldırıya uğrayan Cahide İnan ve Kübra Oğur yaşamını kaybetti. Kurban Bayramı\'nı taziyelerin derin üzüntüsüyle geçirdiğimiz bu saldırıları lanetliyoruz. En temel hak, yaşama hakkıdır. Yaşam hakkının kutsallığı yüce kitabımız Kuranı Kerim\'de \'Kim bir insanı (suçsuz yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de suçsuz bir insanı ölümden kurtarırsa, sanki bütün insanları ölümden kurtarmış gibidir\' ayet-i kerimesi ile yer bulmuş. Anayasamız ve ceza kanunlarımızla da yaşam hakkı, suçluya en ağır cezalarla korunmuştur\" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kadınlar, sessizce dağıldı.

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