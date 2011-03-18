-BATMAN'İN UŞAĞI ALFRED ÖLDÜ LONDRA (A.A) - 18.03.2011 - Batman filmlerinde Bruce Wayne'nin uşağı Alfred'i canlandıran İngiliz oyuncu Michael Gough (94) öldü. Ailesi, oyuncunun İngiltere'deki evinde dün hayatını kaybettiğini bildirdi. Aralarında İngiliz yapımı bilim-kurgu dizisi "Doctor Who"nun bulunduğu 150'den fazla film ve televizyon dizisinde rol alan Gough, yakın zamanda Tim Burton'un yönetmenliğini yaptığı "Alice Harikalar Diyarında" ve "Ölü Gelin" filmlerindeki karakterleri seslendirdi. Batman filmlerindeki uşak Alfred Pennyworth rolüyle daha çok tanınan oyuncu, bu filmlerde Batman'i canlandıran Michael Keaton, Val Kilmer ve George Clooney ile birlikte oynamıştı.