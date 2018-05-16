Batman'ın ilk ve tek sinemasının yeri, yeşil alan yapıldı

Ferit ASLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, 2001 yılında yapılan ve geçen yıl çıkan yangında kül olan Yılmaz Güney Sineması\'nın yeri ile ilgili kayyum atanan Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy tarafından \'sinema, yeşil alan ve cami\' seçenekleriyle sosyal medyada gerçekleştirilen ankette, sonuç büyük çoğunlukla \'sinema\' çıkmasına rağmen, arsa yeşil alana dönüştürüldü. Konuyla ilgili belediyeden açıklama yapılmadı.

2001 yılında, sinema salonu olmayan Batman\'da, Belediye tarafından Yılmaz Güney Sinema Salonu yaptırılıp hizmete açıldı. Kentteki sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği de yapan salon, kentin AVM\'lerdeki cep sinemaları dışındaki tek sineması olarak hizmet verdi. Dönemin DBP\'li belediye başkanının görevden alınması sonrası Eylül 2016\'da kayyum atanan Vali Yardımcısı Şevket Ertuğ Aksoy, Yılmaz Güney Sineması\'nın yeniden imar edileceğini internet sitesi üzerinden duyurarak, yeni imar projelerinin fotoğraflarının yer aldığı bir anket çalışması başlattı. Yılmaz Güney Sineması\'nın yeniden imar edilmesi ile ilgili olarak internet sitesi üzerinden yapılan anket çalışmasında \'İlimiz Yılmaz Güney Sineması, 3 imar planından hangisini beğeniyorsunuz?\' sorusu yöneltildi. Üç farklı projenin yer aldığı anket çalışmasının sonuçlanması ardından halkın seçmiş olduğu proje için çalışmalar başlatılacağı duyuruldu.

YILMAZ GÜNEY SİNEMASI YANGINDA KÜL OLDU

Belediyenin anket çalışması devam ederken, sinema salonunda 30 Ocak 2017 tarihinde yangın çıktı. Sinemanın makina dairesinde çıkan yangın sonucu sinema salonu büyük hasar görüp kullanılamaz hale gelirken, daha sonra yıkımı gerçekleştirilerek çevresine bariylerler örüldü.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN ANKET YAPTIRDI

Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy, 3 Mart 2018 tarihinde kendi sosyal medya hesabından, yangında kül olan sinema salonunun geleceği ile ilgili anket yaptırdı. Başkan Vekili Aksoy, ankette, \'Yeniden Yılmaz Güney Sinema Salonu mu yapılsın yoksa alan yeşil alan olarak mı düzenlesin?\' diye iki soru yöneltti. Buradaki anket çalışması devam ederken, ankete katılanların yüzde 67\'si \'Yeniden Yılmaz Güney Sinema salonu yapılması\' yönünde görüş bildirdi. Bu anket devam ederken, Aksoy, sosyal medya hesabından, \"Yaptığımız anket sonucu Yılmaz Güney Sinemasının tekrar yapılması talep edilmektedir. Vatandaşlarımız bir kısmı da mevcut yere cami yapılmasını istemekte ve \'Şıklarda neden cami yok\' diye sormaktalar. Bir anket de bu şekilde yapmak istemekteyim\" diyerek şıklara \'cami yapılması\' tercihini de ekledi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK \'SİNEMA\' DEDİ.

Ankete katılan binlerce kişinin büyük çoğunluğu söz konusu yere yeniden Yılmaz Güney Sineması yapılmasını isterken, yüzde 25\'lik gibi bir kesim ise cami yapılmasını talep ettii.

SİNEMA, YEŞİL ALANA ÇEVRİLDİ

Daha önce hem Belediye\'nin resmi sitesinde hem kendi sosyal medya hesabında, \"Yılmaz Güney Sineması\'yla ilgili kararı vatandaşlarımız verecek\" mesajı veren Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy\'un bu paylaşım ve yaptığı ankette çıkan sonuçlara rağmen, Belediye\'nin söz konusu yeri yeşil alana dönüştürdüğü ortaya çıktı. Yangından sonra yıkılan ve etrafına bariyer çekilen Yılmaz Güney Sinaması\'nın çevresindeki bariyerlerin kaldırılarak peyzaj çalışması başlatıldığı ve alanın Atatürk Parkı\'na dahil edilerek yeşil alana çevrildiği tespit edildi.

Konu ile ilgili Belediye\'den açıklama yapılmazken, ankette söz konusu yere yeniden sinema yapılmasını talebinde bulunan vatandaşlar ise alanın yeşil alana dönüştürülmesini tepki gösterdi.



FOTOĞRAFLI