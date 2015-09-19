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Batman’ın 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Sason ve Kozluk ilçesinde bazı köy ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

19 Eylül 2015 01:06

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı bazı köy ve mahallelerde, bugün (18 Eylül) saat 18.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağo ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz Sason İlçesi Kelhasan köyü bütün mahalle ve mezralarında, Kilimli Köyü bütün mahalle ve mezralarında, Karameşe Köyü bütün mahalle ve mezralarında ve Kozluk İlçesi Gümüşörgü köyü bütün mahalle ve mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu' nun 11/C maddesi gereğince 18 Eylül 2015 Cuma günü saat 18.00' dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

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