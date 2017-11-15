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Batman'dan Irak'taki depremzedelere 1 TIR'lık yardım

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Belediyesi, Türk Kızılayı ile birlikte Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7

15 Kasım 2017 16:27

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Belediyesi, Türk Kızılayı ile birlikte Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde zarara uğrayan aileler için topladığı 1 TIR\'lık yardım malzemesini Irak\'a gönderdi. Batman Belediye Başkan Vekili Şevket Aksoy, \"Bu tür afetlerde, insanlık dramlarında bütün insanlığın birbiriyle dayanışma içerisinde olması gerekir. Herkesin elinden geleni yapması, bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum\" dedi.
Süleymaniye kentinde, 12 Kasım günü meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem için Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı, bölgedeki depremzeler için yardım topladı. İçerisinde gıda maddesiyle giysiler olan TIR, Irak\'a gönderildi. Belediye Başkan Vekili Aksoy, yardım TIR\'ını uğurladıktan sonra yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Aksoy, bu tür afetlerde insanların biribiriyle dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: 
\"Herkesin elinden geleni yapması bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında o bölgede yaşayan insanlar tabi ki bizim kardeşlerimizdir. Hem olayın mahiyeti, ağırlığı hem de orada yaşayan insanların önemi açısında bizim de bu konuda bizimde bu konuda diyarsız kalmamız mümkün değildi. Onun için bizde karınca kararın oradaki insanlarımız için ne yapabiliriz diye düşündük. İlk etapta bin battaniye gönderdik, daha sonra bir tır 25 tonluk bir gıda malzemesi bugün itibarıyla yola çıktı. Bu konuda çalışmalarımızla Kızılay ile işbirliği çalışması içerisindeyiz. Onlarında katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yardım Kızılay organizasyonu altında götürülmektedir.\" 

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