-BATMAN'DAKİ YÜRÜYÜŞE SAVCILIK İNCELEMESİ BATMAN(A.A) - 22.03.2011 - Batman'da, BDP'nin düzenlediği Nevruz etkinliğinin ardından yapılan izinsiz yürüyüş hakkında inceleme başlatıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, dün, BDP İl Başkanlığı tarafından Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalar ve atılan yasa dışı sloganlar ile etkinlikten sonra gerçekleştirilen izinsiz yürüyüş hakkında inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcılığı, Batman Emniyet Müdürlüğünden etkinlik ardından düzenlenen yürüyüşte meydana gelen olayların görüntülerini talep etti. Görüntülerin incelenmesinin ardından soruşturma açılıp açılmaması ile dosyanın Diyarbakır'a gönderilip gönderilmeyeceğine karar verecek. Nevruz etkinliğine BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Belediye Başkan Vekili Serhat Temel ve BDP İl başkanı Saadet Becerikli de katılmıştı. Etkinliğe katılanların bir bölümü Ayla Akat Ata'nın çağrısı üzerine Bağlar Mahallesi'ndeki Nevruz alanından, Turgut Özal Bulvarına doğru yürüyüşe geçmiş, burada uyarılara karşılık taş atan gruba polis müdahalede bulunmuştu.