-BATMAN'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ BATMAN (A.A) - 24.10.2010 - Batman'da işçilerin bulunduğu minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kozluk yakınlarındaki Garzan Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan Nevzat Baysal yönetimindeki 72 KC 092 plakalı minibüs, Kozluk-Batman karayolunun 15. kilometresinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BT 8369 plakalı kamyonla çarpıştı. Minibüsteki işçilerden Mustafa Tilki ve Süleyman Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Nevzat Baysal ile Kasım Bilik, Kemalettin Sakıncı, Noyal Baysal, Rıfat Tuncer, Suat Yıldız, Mehmet Işık, Şehmus Bendur, Selahattin Serikli, Alaattin Yalçın, Hikmet Satıcı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir işçi yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.