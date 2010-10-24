T24 LogoT24 Logo
Gündem

BATMAN'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ BATMAN (A.A)

24 Ekim 2010 15:10

-BATMAN'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ BATMAN (A.A) - 24.10.2010 - Batman'da işçilerin bulunduğu minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kozluk yakınlarındaki Garzan Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan Nevzat Baysal yönetimindeki 72 KC 092 plakalı minibüs, Kozluk-Batman karayolunun 15. kilometresinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BT 8369 plakalı kamyonla çarpıştı.  Minibüsteki işçilerden Mustafa Tilki ve Süleyman Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Nevzat Baysal ile Kasım Bilik, Kemalettin Sakıncı, Noyal Baysal, Rıfat Tuncer, Suat Yıldız, Mehmet Işık, Şehmus Bendur, Selahattin Serikli, Alaattin Yalçın, Hikmet Satıcı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir işçi yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24