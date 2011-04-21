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BATMAN'DAKİ GÖSTERİLER: 40 POLİS YARALANDI BATMAN (A.A)

21 Nisan 2011 21:28

-BATMAN'DAKİ GÖSTERİLER: 40 POLİS YARALANDI BATMAN (A.A) - 21.04.2011 - Batman'daki izinsiz gösterilerde 40 polisin hafif yaralandığı bildirildi. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız milletvekili adaylarına ilişkin kararını protesto etmek için Batman'da çeşitli yerlerde düzenlenen izinsiz gösterilerde eylemcilerin güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli ve havai fişek atması sonucu 40 polis hafif yaralandı.  Yaralı polis memurları Batman Bölge Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi. Bu arada, Petrolkent Mahallesi'nde ateş açılması sonucu yaralanan polis memuru Hamdi Gök'ün tedavisi Medical Park Batman Hastanesinde sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Gök'ü Batman Valisi Ahmet Turhan hastanede ziyaret ederek ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Olaylar sırasında yaralanan yerel gazete muhabiri Osman Arslan'ın ise başına gaz bombası isabet etmesi sonucu yaralandığı öne sürüldü. Arslan, hastanede tedavi altına alındı. Olaylarda yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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