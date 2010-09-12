-BATMAN'DAKİ BOYKOT BİLDİRİSİNE 54 GÖZALTI BATMAN (A.A) - 12.09.2010 - Batman'da halk oylamasının boykot edilmesi yönünde tehdit içerikli bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi. Kent merkezinde bir vatandaşın, bazı şahısların halk oylamasının boykot edilmesi yönünde tehdit içerikli bildiri dağıttığı yönünde Batman Emniyet Müdürlüğüne e-posta yoluyla ihbarda bulunması üzerine başlatılan çalışmalarda 24 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi.