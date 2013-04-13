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Ekonomi

Batman'da 'yüksek kalite' petrol bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Kozluk'taki sondaj çalışmalarında yüksek kalitede petrol buldu

13 Nisan 2013 23:34


Batman Kozluk'taki sondaj çalışmalarında yüksek kalitede petrol bulunduğu belirtildi. İddiaya göre petrol, Türkiye'de bu güne kadar bulunanların en verimlisi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Kozluk'taki sondaj çalışmalarında yüksek kalitede petrol buldu.

İddiaya göre 2 bin 950 metre derinlikte bulunan petrolün, Türkiye'de bu güne kadar bulunanların en verimlisi olduğu kaydedildi.

Kuyunun günlük üretimi 10 gün sonra açıklanacak.

TPAO'nun yeni sahalarından olan Kuzey Arıkaya-1 kuyusundaki sondaj 3 ay önce başladı.

Kuyuda iki haftaya kadar üretime başlanması planlanıyor.

 

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