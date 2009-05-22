Batman’da yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı

Batman'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir yolsuzluk operasyonunda, aralarında Batman Belediye Başkanvekili Nergiz Ekinci’nin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.



Batman’da, faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde yolsuzluk yapıldığı, haksız yere kazanç elde edilerek devletin zarara uğratıldığı ihbarını alan Polis, Cumhurriyet Savcılığının izni ile operasyon başlattı.



Operasyon kapsamında, 30 kişi gözaltına alınırken, rehabilitasyon merkezindeki bir çok dosya ve evraklara el konuldu.



Gözaltına alınanlar arasında aynı Rehabilitasyon merkezinde psikolog olduğu için daha önce müdür olarak görev yapan Batman Belediye Başkan vekili Nergiz Ekinci’nin de bulunduğu belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize şube müdürlüğünde sorguları devam eden 30 kişinin sorgularının ardından Adliye’ye çıkarılacağı öğrenildi.