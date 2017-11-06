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Batman'da yolcu treninin çarptığı kamyonet 100 metre sürüklendi

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarparak yaklaşık 100 metre sürükledi

06 Kasım 2017 19:55

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarparak yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazada kamyonetin sürücüsü Suriyeli sığınmacı hafif yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Batman çıkışındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Siirt\'in Kurtalan ilçesinden Diyarbakır\'a giden yolcu treni, Balpınar mevkiindeki hemzemin geçitte, adı öğrenilemeyen Suriyeli sığınmacının kullandığı 72 KA 867 plakalı kamyona çarptı. Kamyonet, yaklaşık 100 metre sürüklenirken, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Suriyeli sığınmacı, kazada hafif yaralandı. Yaralı sürücü, Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif hasarlı kamyonet ise olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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