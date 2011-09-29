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Batman'da yaralanan polis şehit oldu KAYSERİ (A.A)

29 Eylül 2011 01:07

-Batman'da yaralanan polis şehit oldu KAYSERİ (A.A) - 28.09.2011 - Batman'da teröristlerin saldırısında yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen komiser yardımcısı Adem İlkkılınç, ambulans helikopterle getirildiği memleketi Kayseri'de şehit oldu. Önceki gece PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen komiser yardımcısı Adem İlkkılınç, ambulans helikopterle sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.  İlkkılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.  Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adem İlkkılıç'ın kalbinin, hastanelerine geldikten yaklaşık 50 dakika sonra durduğunu ve tüm müdahalelere rağmen tekrar çalıştırılamadığını belirtti. Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis yaralanmış, 8 aylık hamile bir kadın ile 4 yaşındaki kızı ölmüş, eşi ve diğer kızı yaralanmıştı. Hamile kadının karnından sezaryenle alınan bebek de tüm çabalara rağmen yaşamını yitirmişti.

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