Batman'da toplu mezar şüphesi

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri arasında kalan Helkıs Dağı'nda insana ait olduğu iddia edilen kafatası ve kemikler bulundu. Batman Barosu Başkanı Yusuf Tanrıseven, ``Deliller kararmadan kemiklerin bulunduğu yerde inceleme yapacağız'' dedi.



İnsan kemikleri, köylülerin yasaklı yaylaya çıkmasıyla ortaya çıktı. Köylülerin çektikleri fotoğrafları yerel bir gazeteye göndermesiyle toplu mezarlar yeniden gündeme geldi. Sason ve Kozluk ilçeleri arasında kalan Helkıs Dağı'nda bir mağarada insan kemiği ve kafatasıyla ilgili açıklama yapan Batman Barosu Başkanı Yusuf Tanrıseven şöyle dedi:



``Batman'ın Sason ve Kozluk ilçesi sınırında Helkıs dağında bulunan insanlara ait olduğu iddia edilen kemiklerle ilgili baro olarak inceleme başlattık. Olay yerinden çekilen fotoğraflardan bu bölgelerin bir kısmında birden fazla cesede ait kemiklerin yer aldığı ve cesetlerin elbiseleri ve ayakkabılarıyla birlikte gömüldüğü net bir şekilde anlaşılıyor. Helkıs Dağı'nın, bölgede çatışmaların yoğun yaşandığı 1990 yılından sonra sivillere yasaklanmış olması ve mezarlardan haberdar olan köylülerin bugüne kadar resmi makamlara bildirilmediği görülüyor. Delilerin ortadan kaybolmaması için savcılık bu konuda bir an önce inceleme başlatmalıdır. Baro olarak bu konunun takipçisi olacağız. Gerekli soruşturmanın açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız.''



