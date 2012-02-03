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Batman'da teröristlerin saklandığı sığınak imha edildi BATMAN (A.A)

03 Şubat 2012 19:14

-Batman'da teröristlerin saklandığı sığınak imha edildi BATMAN (A.A) - 03.02.2012 - Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmadan sonra, teröristlerin saklandığı sığınak imha edildi. Kozluk ilçesinin Günyayla köyü mevkisinde terör örgütü PKK'lı teröristler ile Özel Harekat Timleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Çatışmanın ardından teröristlerin saklandıkları sığınak imha edilirken, 5 adet uzun namlulu silah, 22 adet bomba düzeneği, 1 kilogram plastik patlayıcı, 3 tabanca, 3 telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü yanısıra çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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