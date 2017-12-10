Batman'da tarihi eserler ele geçirildi

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, altın ve gümüş sikkelerinde bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde bulunan bir adres ve eklentisine yapılan operasyonda, 12 adet altın rengi sikke, 1 adet gümüş rengi sikke ve 12 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam 25 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin tamamlanan işlemlerden sonra Adliye\'ye sevk edildiği belirtildi.



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