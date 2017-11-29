Batman'da stadyum apartmanlar!

Reşat YİĞİZ / BATMAN, (DHA)

Batman\'da futbola olan tutku, stattan gelen sıra dışı fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serildi. Stada sığmayan taraftarlar, çevredeki tüm binaların çatısını doldurdu.

Ziraat Kupası 5\'inci Tur karşılaşmasında sahasında Atiker Konyaspor\'a 3-0\'lık skorla boyun eğen Batman Petrolspor\'da taraftarlar, stadyumda yer bulamayınca çevredeki apartmanları tribün niyetine kullandı!

Batmanlı taraftarlar, 16 Mayıs Şehir Stadyumu\'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterirken bu ilgiye stadyumun kapasitesi yetmedi. Taraftarlar takımlarına destek olabilmek için stadyum çevresindeki apartmanlara hücum etti! Taraftarların apartmanların çatılarından mücadeleyi takip etmeye çalışması futbol sahalarında görmeye alışık olmadığımız anlara sahne oldu.

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