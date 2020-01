Batman'da Şeyh Bağdu'yu anma etkinliğine binlerce kişi katıldı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Beşiri ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şeyh Süleyman Bağdu\'yu anma yıldönümünde müritleri, Zilan Türbesi\'ne akın etti. Güzel bir havada binlerce kişiyi ağırladıklarını belirten Şeyh Selman Bağdu, \"Merhum babamın vefatının yıldönümünde Türkiye\'nin dört bir yanından sevenleri türbede buluştu. Bu güzel tablo bize yeter\" dedi.

Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 12\'nci yıldönümünde Zilan Türbesi\'nde anıldı. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye\'nin dört bir yanından gelen sevenleri ile yer sofrasında oturan Şeyh Selman Bağdu, \"Her yıl Ocak ayının son günündeki anma etkinliğine merhum babamın sevenleri geliyor. Burada çok duygulanıyoruz. Güzel bir atmosfer oluşuyor\" dedi.

Beşiri Belediyesi eski Başkanı Sait Karabulut, Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, bazı il yöneticileri ile kalabalık bir kitlenin katıldığı anma etkinliğinde, Mevlid-i Şerif yemeği verildi. Yöresel yemeklerin bulunduğu yer sofrasında sevenleri ile oturan Şeyh Selman Bağdu\'ya amcası İsmail Bağdu da eşlik etti.

Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı Beşiri-Örmegöze köyü yakınındaki Zilan Türbesi\'nde, öğle saatlerinde Şeyh Selman Bağdu\'nun sevenleriyle dolup taştı. Bu yıl güzel hava nedeniyle ülkenin dört bir yanından müritlerin geldiğini belirten Şeyh Bağdu, \"Yılda iki kez türbede konuklarımızı ağırlıyoruz. Gerek anma töreni, gerekse de Zilan Türbesi anma şenliklerinde binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Bu yıl anma etkinliğine beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu. Gelenlere teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Samsun\'dan Zilan Türbesi\'ne gelen Metin Yılmaz, 34 yıldan beri her yıl geldiğini belirterek, \"Yılda iki-üç kez mutlaka türbeye gelip dua ediyoruz. Burada olmak manevi bir duygu. Türbede feyz alıyoruz. Burayı anlamak lazım. Buradaki güzellik ve atmosfer bam başka. 34 yıldan beri geliyoruz. Her yıl bölgeye gelmenin de ayrı mutluluğunu yaşıyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI