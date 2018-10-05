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Batman'da şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi

Bölgede, başlatılan operasyon sürüyor

05 Ekim 2018 00:03

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi.

Gercüş’te, PKK’lılarca önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. Şehitlerin naaşları, olay yerinden ambulans ve cenaze araçlarıyla alınarak, Batman Bölge Devle Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralı asker tedavi altına alındı ancak uzman çavuş Yahya Şen kurtarılamadı. 

Bölgede, başlatılan operasyon sürüyor.

 

 

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