Batman'da şehit olan 8 asker son yolculuklarına uğurlandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün (4 Ekim 2018) operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit Mehmetçikler Ömer Yiğit Ulus, Neşet Gök, Okan Dinçer, Özgür Can İnce, Ali Hekim, Süleyman Aydın, Uğur Göksu ve Yahya Şen son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitler için Amasya, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırıkkale ve Samsun'da cenaze törenleri düzenlendi.

Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu Köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

İlk anda Mehmetçiklerden 7'sinin şehit düştüğü saldırıda dün 3'ünün cenazeleri memleketlerine uğurlanırken, yaralı halde Ankara'ya GATA'ya sevk edilen Uzman Çavuş Yahya Şen de uçakta şehit düşmüştü. Gercüş'te şehit düşen Mehmetçiklerden otopsisi tamamlanan 4'ünün cenazeleri de bugün Batman Havalimanından toprağa verilecekleri memleketlerine uğurlandı.

Şehit askerlerin isimleri

Şehit düşen 8 askerin isimleri şöyle: Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, Uzman Çavuş Neşet Gök, Uzman Çavuş Okan Dinçer, Uzman Çavuş Özgür Can İnce, Uzman Çavuş Ali Hekim, Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Uzman Çavuş Uğur Göksu, Uzman Çavuş Yahya Şen.

Şehitler için 8 ilde cenaze töreni

Memleketlerine uğurlanan şehit askerler için bugün Amasya, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırıkkale ve Samsun'da cuma namazı sonrasında cenaze törenleri düzenleniyor. Şehitlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce Ankara'da, Uzman Çavuş Süleyman Aydın Amasya'da, Uzman Çavuş Okan Dinçer Balıkesir'de, Uzman Çavuş Neşet Gök Eskişehir'de, Uzman Çavuş Ali Hekim Isparta'da, Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus İzmir'de, Uzman Çavuş Uğur Göksu Samsun'da düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlanıyor. Tedavi için yaralı halde GATA'ya gönderildiği sırada uçakta şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen ise memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.

İstanbul'un 39 ilçesindeki merkezi camilerde şehit 8 asker için sela verildi.

Nişanlısının kamuflajını giyip "Hayallerimizi çaldılar" diye gözyaşı döktü

Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun tabutuna sarılan nişanlısı Nesrin Atağ, "Bizim hayallerimizi, umutlarımızı çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.

Batman’da şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehit Göksu’nun yakınları gözyaşlarını tutamadı.Şehidin annesi Fidase Göksu ve nişanlısı Nesrin Atağ, tabutun önündeki fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.

Nişanlısının kamuflajını giyen ve tabuta sarılarak gözyaşı döken Nesrin Atağ, "Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diye konuştu.

İlçede bulunan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı. Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.

Şehit ağabeye kamuflajlı uğurlama

Şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenaze törenine askeri kamuflaj giyerek katıldı.

Batman’da hainlerin önceden tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu, aralarında Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök’ün de olduğu 8 asker şehit olmuştu. Neşet Gök’ün naaşı dün akşam saatlerinde Eskişehir’e getirildi. Reşadiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin babası Turan, annesi Nurcan, kardeşleri Burak ve Batuhan cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Ağabeyine ‘şehit olacaksın’ demiş

Eskişehirli şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök, cenaze törenine askeri kamuflaj ile katıldı. Tabutun olduğu alana Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte el ele gelen Batuhan, bir an olsun ağabeyinin tabutunun başından ayrılmadı. Burada askeri yetkililer ve cenaze törenine katılanlar ile birlikte dualar eden küçük Batuhan, görenleri duygulandırdı. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ile cenaze namazını kılan Batuhan’ın, ağabeyi izne geldikten sonra gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edilmişti.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Gök’ün cenazesi tekbirlerle top aracına getirildi. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Neşet Gök’ün naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliği'ne gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babası ve kardeşi asker üniforması giydi

Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.



Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırıkkale'de tören

Uzman Çavuş Yahya Şen ise (24) memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit düşen Şen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cuma namazı vakti Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak Kırıkkale il merkezindeki Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, burada şehidin babası Emrullah Şen ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Cuma vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Soylu ile Erdoğan ve diğer protokol üyeleri, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Bu sırada bir vatandaş Bakan Soylu'ya ''Vatan hainleri için idam istiyoruz" diye seslendi.



Şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Akçakavak köyü mezarlığında defnedildi.



Törene, şehidin yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti'li Ramazan Can, MHP'li Halil Öztürk ve CHP'li Ahmet Önal ile Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile binlerce vatandaş katıldı.

Bir ay önce evlenmişti

Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı Isparta'da defnedildi. Şehit Hekim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için Kuleönü kasabasındaki babaevine getirildi. Şehit için burada dua edildi. Ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği Valilik önüne götürüldü.



Cenaze törenine, şehidin annesi Ayşe, babası Hasan, kardeşleri Beyza, Burak, eşi Arzu Hekim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.



Şehidin annesi Ayşe Hekim törene ambulansla getirildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hekim'in naaşı, binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü.



Törene katılanlar tekbir getirip slogan attı. Şehidin cenazesi, Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Hekim'in yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

"2 ay sonra diğer oğlumu göndereceğim"

Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi baba ocağında helallik alındıktan sonra Hacı Mustafa Camisi'ne getirildi.



Burada şehidin eşi Dilek ile baba Niyazi, anne Fatma, kardeşleri Sefa ve Merve, taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Niyazi Aydın, terörü lanetleyerek, "Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bir oğlum daha var, 2 ay sonra onu da askere göndereceğim." dedi.



Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suluova Şehitliği'ne defnedildi. Cenazeye şehidin yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil ile ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'de tören

Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in (29) cenazesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Dinçer’in Türk bayrağına sarılı naaşı Bademli Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından, mahalle meydanına getirildi.



Törene, şehidin annesi Arife, babası Tezcan, kardeşi Oktay Dinçer ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Enser Aytekin, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yusuf Hocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin naaşı, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.