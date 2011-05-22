-BATMAN'DA SEÇİM GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI BATMAN (A.A) - 22.05.2011 - Batman'da seçim güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Osman Güneş başkanlık etti. Seçim güvenlik toplantısına katılmak üzere helikopterle Şırnak'tan Batman Havaalanı'na gelen İçişleri Bakanı Osman Güneş, Batman Valisi Ahmet Turhan ile Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim tarafından karşılandı. Buradan Batman Valiliğine geçen Güneş, Vali Turhan, Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Sadık Köroğlu, vali yardımcıları ve kaymakamların da katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen seçim güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.