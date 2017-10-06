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Batman'da sahipsiz ve hasta hayvanlar için iletişim hattı

BATMAN,(DHA)- BATMAN Belediyesi, hasta ve sahipsiz sokak hayvanlar için 'Alo 153' iletişim hattı ve tedavi ile rehabilitasyon merkezi kurdu

06 Ekim 2017 20:38

BATMAN,(DHA)- BATMAN Belediyesi, hasta ve sahipsiz sokak hayvanlar için \'Alo 153\' iletişim hattı ve tedavi ile rehabilitasyon merkezi kurdu. 
Belediye, vatandaşların yaralı ve hasta sokak hayvanları için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne bildirmeleri halinde, ekiplerin anında olay yerine intikal ettirilmesi için \'Alo 153\' hattının kurulduğunu duyurdu. Belediyeye \'Alo 153\' üzerinden yapılan bildirimlerde, sahipsiz hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan hayvan barınağına alındığı, yaralı veya hasta hayvanların ise tedavisi ile rehabilitesi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldığı açıklandı.
Öte yandan yapılan ihbarlar doğrultusunda hayvan taşıma aracıyla hayvanların tedavi ve barınma merkezlerine güvenli bir şekilde taşınması sağlanıyor.

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