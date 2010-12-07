-BATMAN'DA SAĞLIKTA YOLSUZLUK OPERASYONU BATMAN (A.A) - 07.12.2010 - Batman'da ''ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, pahalı mal alma'' suçlarını işledikleri iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Amasya ve Batman'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, Batman Bölge Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne malzeme alımında yolsuzluk yapıldığı, ihaleye fesat karıştırıldığı, rüşvet alınıp verildiği ve pahalı mal alındığı gerekçesiyle aralarında eski Batman Bölge Hastanesi başhekimi ve yardımcısının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Halen silah altında bulunan iki kişinin de talimatla ifadelerinin alınacağı belirtildi.