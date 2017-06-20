Batman'da polise yumruk atan AKP İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

Batman'da AKP İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Abdulbaki Polat, şehrin işlek caddesinde arabasının çekilmesini söyleyen polis memuru E.Ç ile tartıştı. Tartışma sonunda Polat, E.Ç'ye saldırarak burnunu kırdı. Olayın ardından gözaltına alınan Polat daha sonra serbest bırakıldı.

BirGün Gazetesi'ninden Uğur Şahin'in haberine göre, Batman’da AKP İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Abdülbaki Polat, şehrin göbeğinde Trafik Şube’de görevli polis memuru E.Ç.’nin burnunu kırdı. Olay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın şehre geldiği 16 Haziran’da Hasankeyf Oteli’nin önünde yaşandı. Trafik Şube’de çalışan polis memuru E.Ç, AKP İl Başkan Yardımcısı Abdulbaki Polat’ın aracını çektiği yerden kaldırmasını istedi. Ancak AKP’li Polat, polisin talebine yanıt vermedi ve polislere saldırdı. Bu esnada AKP’li Polat, E.Ç.’ye yumruk attı. E.Ç.’nin burnu kırılırken, kavga güçlükle ayrıldı. E.Ç,’nin darp raporu almasının ardından AKP’li Polat gözaltına alındı. Polat, Emniyet’te birkaç saat gözaltında kaldı. Sonrasında serbest bırakıldı.

Polis E.Ç’nin darp raporu almasına ilişkin görüştüğümüz Batman Devlet Hastanesi’ndeki yetkili, 16 Haziran’da polis memuru E.Ç’nin hastaneye giriş yaptığını söyledi. BirGün’ün ulaştığı kaynaklar da haberi doğruladı. Olayın şehirde duyulmaması için AKP’lilerin yurttaşlara baskı yaptığı da öğrenildi.

‘Tüm Batman şahit’

BirGün’e konuşan olaya şahit bir yurttaş, şunları aktardı: “Batman’da bir polis memuru ile uygunsuz park yüzünden tartışan AKP’li Abdülbaki Polat şehrin en yoğun semtinde polis memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Yüzü kan içinde kalan polis darp raporu aldı. Abdülbaki Polat beş saat Emniyet’te kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Tüm Batman kamuoyu buna şahittir.”



Konuya dair ulaşmaya çalıştığımız AKP’li Polat ise telefonlarımıza yanıt vermedi.

***

AKP’li vekilin oğlu polisleri sıraya dizmişti

AKP Hatay Milletvekili’nin oğlu İstemi Kağan Türkoğlu, tartıştığı polisleri teşhis etmek için polisleri karakolda sıraya dizmişti. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde AKP Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğluyla tartışan Komiser Yardımcısı Murat Emer görevden alınmıştı. Skandal olayın ardından Hatay Milletvekili’nin oğlu İstemi Kağan Türkoğlu’na tehdit suçundan sadece para cezası, “seni sürdürürüm” diyerek tehdit edilen polis memuruna ise 5 ay hapis cezası verilmişti.