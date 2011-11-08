Batman'da özel harekat aracına silahlı saldırı

T24 - Batman'ın Gercüş İlçesi kırsalında devriye gezen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araca, pusu kuran PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.



Açılan ilk ateşte 2 polis memuru yaralanırken, yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bugün saat 23.15 sıralarında Gercüş-Midyad Karayolu üzerindeki Yassıca Köyü mevkiinde devriye gezen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait ekip otosuna, bölgede pusu kuran bir grup PKK'lı tarafından saldırı düzenlendi. Teröristlerin uzun namlulu otomatik tüfeklerle açtığı çarpraz ateşe, ekip otosunda bulunan Özel Hareket memurları da anında karşılık verdi. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın ardından teröristler, dağlık arazide gece karanlığından yararlanarak olay yerinden kaçtı.



Açılan ilk ateş sırasında yaralanan 2 Özel Harekat polisi, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayaklarından yaralandıkları belirtilen polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışmadan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı sıcak takip başlatıldı. üzenledi.





