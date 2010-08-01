-BATMAN'DA OPERASYONLAR SÜRÜYOR BATMAN (A.A) - 01.08.2010 - Batman Valiliği, mayın patlamasının meydana geldiği bölgede terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyonel faaliyetlere devam edildiğini bildirdi. Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batman İl Merkez-Demirbilek köyü Golik Tepe bölgesinde bulunan T.P.A.O.'ya ait Petrol Üretim Kuyusunun bulunduğu bölgeye 31 temmuz günü saat 21.40 sıralarında, 3 erkek terör örgütü mensubunun gelerek, Petrol Üretim sahasında müteahhit firmaya ait koruma görevi icra eden 2 bekçinin ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdiği bildirildi. Boş bekçi kulübesinin ateşe verildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Müteakiben sahada bulunan 750 varil kapasiteli petrol depolama tankının vanasını açarak, ham petrol tankına 18-20 el ateş ederek olay yerini terk etmişlerdir. Demirbilek köyünden 4 vatandaşımızın bölgede meydana gelen yangını elektrik direğinden çıktığını zannederek söndürmek amacıyla araçla olay bölgesine giderken, Batman Hasankeyf karayolundan petrol depolama tesisine ayrılan stabilize yol üzerinde olay bölgesine 400 metre kala, 1 ağustos saat 00.05'te eylemi gerçekleştiren terör örgütü mensuplarının yola döşediği patlayıcı düzeneğine basması sonucu Sıddık Özdemir, Sadi Özdemir, Salih Özdemir ve Sedat Özevin isimli vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bölgede terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir.''