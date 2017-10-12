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Batman'da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 10'u öğrenci 15 yaralı

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi

12 Ekim 2017 12:55

Batman'da öğrenci servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mazhar Althan idaresindeki öğrenci servisi, Kuyubaşı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, daha sonra karşı şeride geçti. Öğrenci servisi bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Er yönetimindeki 72 BB 997 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı.

Kazada sürücülerin de olduğu 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Durumu öğrenen veliler hastanelere geldi.

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