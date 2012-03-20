BDP: Polis yumruğu Ahmet Türk'ü hastanelik etti

T24 - Van, Mersin, Hakkari, Şırnak ve Batman'da Nevruz kutlamalarında olaylar çıktı. Batman'daki kutlamalarda Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı. Bir polisin Türk'e yumruk attığı öne sürülürken, parti otobüsüne gaz bombası atıldığı iddiası da var. Van'da Nevruz alanının yakınında patlayıcı madde bulundu. Bombanın uzaktan kumandalı, zaman ayarlı ve parça tesirli olduğu belirlendi.

Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı

Mersin, Van, Hakkari ve Batman'da Nevruz kutlamaları için tören alanına gitmek isteyen gruplarla güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı. Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, parti otobüsünün içine düşen gaz bombası nedeniyle fenalık geçirdi.Ahmet Türk, kalp pili taşıdığı için önce kardiologların kontrolünde tedaviye alındı. Son gelen bilgilere göre Ahmet Türk'ün sağlık durumu iyi.

Başhekim: Gözünde şişlik var

Batman’da nevruz kutlamaları sırasında nedeniyle çıkan olaylarda atılan gaz bombasından etkilenip parti otobüsünden indiği sırada bir polisin yumruklu saldırısına uğradığı belirtilen Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk’ün kaldırıldığı Özel Batman Dünya Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Kalbine daha önce pil takılan Ahmet Türk’ün tedavisinin kardiyoloji servisinde sürdüğünü belirten hastane Başhakemi Abdullah Altan Özkaya, "Ahmet Türk hastaneye getirildiğinde yapılan müdahalesinde sol gözünde kızarıklık ve şişlik vardı. Ayrıca daha önce kalp rahatsızlığına bağlı olduğu için gazdan etkilenmiş" dedi.

Ahmet Türk: Resmi polis yumruklar attı

Sol gözünde şişlik ve kızarma olduğu görülen Türk, kardiyoloji bölümündeki odasından bir ara koridora çıkarak, kendisinin durumunu merak eden partililere kısa bir konuşma yaptı. Durumunun iyi olduğunu belirten Türk, "Ben iyiyim, rahatım beni merak etmeyin. Zaten yanımda kimse yoktu. Önce taşlarla otobüsün bütün camlarını kırdılar, gaz attılar. Gaz etkisiyle dışarıya çıktım. Polisin biri, resmi giyimli birisi bana doğru gelerek açık açık hazırlanmıştı, ondan sonra yumruklar atmaya başladı. Orada yanımda ne bir halk ve ne kitle var. Sadece otobüste 4-5 kişiyleydik. Şu anda iyiyim. Sonuçta halen zulümle, sindirmeyle, susturmayla, bir siyaseti izliyor. Bu siyasetle Kürtleri susturacağını zannediyor. Ama bu yol yol değil, bu yol akıl yolu değil. Biz her zaman söylüyoruz, bu sorunlar ancak dilayogla çözülür. Terör estirerer, şiddet uygulayarak bu halkı susturamazlar" dedi. Türk, daha sonra odasına girerek, istirahate çekildi.

Demirtaş Twitter'dan yazdı

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan yazdığı mesajda, Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk’ün Batman'daki Nevruz gösterileri sırasında 15 polis tarafından dövüldüğünü iddia etti. Demirtaş, mesajında, Türk'e yapılan saldırının “AKP ve İdris Naim zihniyetinin çılgınlaştığının göstergesi” olduğunu savunarak, şunları ifade etti: “Ahmet Türk gazdan etkilendi, diye haber yapan medyaya duyuruyorum: Türk, otobüse gaz atıldıktan sonra 15 polis tarafından dövüldü. Kalbinde pil olan Türk, partililer tarafından araçla hastaneye götürüldü. Aşırı gaz ve yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Türk, şu anda Batman Dünya Hastanesi’nde tedavi altında.”