Batman'da küçük esnafın büyük başarısı: YEK

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yılda 4 kat büyüyen petrol kenti Batman'daki küçük esnaf, gittikçe artan büyük marketler zinciri ve AVM'lere karşı ayakta durmak, dışa bağımlılığı azaltmak için Yerel Esnaflar Kooperatifi'ni (YEK) kurdu.

T24’e konuşan YEK'in Sözcüsü Cafer İlçin, "YEK ile birlikte büyük firmalar yüzde 10-15 arası iskonto uygulamaya başladı. Bir yıl içinde 300 bin TL esnafımızın cebinde kaldı. Küçük esnafımızın rekabet gücü arttı ve dışa bağımlılık azaldı. YEK’in varlığı büyük marketleri ürkütmüş durumda" dedi.

Kentteki 54 marketin tabelasında YEK'in logosunun olduğunu ve ürünlerinin burada satışa sunulduğunu ifade eden İlçin, yarattıkları markaların yumurta, zeytin, karpuz çekirdeği ve yoğurt olduğunu, Sason çileği için de görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. YEK Sözcüsü Cafer İlçin, kuru üzüm, pestil, pekmez ve tandır ekmeğinin de yakın zamanda YEK ambalajında satışa sunulacağını kaydederek, "Güçbirliğini oluşturdukça market zincirine karşı ayakta durmuş oluruz" diye konuştu.

"YEK için birlik olmak şart"

YEK üyeleri de yereldeki tüm kurumları, yerel yöneticileri ve STK'ları desteğe çağırarak, "Bir arada olup el ele verirsek başaramayacağımız bir şey yok. YEK için birlik olmamız gerekiyor" dediler.

10 kişiyle örgütlemeye başlayan YEK’in üye sayısı 300’ü aşmış durumda. Bakkal, kasap, manav gibi esnaf üyelerin yanında tüketiciler de YEK çatısı altında. YEK’in kuruluş sürecine destek veren isimlerden biri de Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Talat Kara. Kara,“YEK, bölgede ve Türkiye'de bir model olsun istiyoruz” dedi.