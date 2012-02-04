-Batman'da KCK operasyonu: 45 gözaltı BATMAN (A.A) - 04.02.2012 - Batman'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 45 kişi gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında BDP Batman il binası, Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Diya-Der) ve Dicle Haber Ajansı'nda arama yapıldı. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.