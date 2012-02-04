Batman'da KCK operasyonu: 44 gözaltı

T24 - Batman'da, PKK'nın şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği/ Türkiye Meclisi (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından bu sabah birçok kurum ve eve eş zamanlı operasyon yapıldı.



Belediye Başkanvekili Serhat Temel, BDP Batman İl Başkanvekili Selim Aratemur’un da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. BDP il ve ilçe binası, Azadiya Welat dergisi, Fırat Dağıtım ve DİHA büroları, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYA-DER), Batman Din Alimleri Derneği (DAD) ile BDP’li üyelerin evlerinde aramalar yapıldı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında birçok ev ve kuruma eş zamanlı operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ’KCK Kent Meclis yapılanmasında yer aldıkları’ iddiasıyla başlattığı operasyonda, aralarında Batman Belediyesi Başkanvekili Serhat Temel, BDP Batman İl Başkanvekili Selim Aratemur’un da bulunduğu 44 şüpheli, evlerinde gözaltına alındı.



Gültepe Mahallesi’ndeki evinde sabah saatlerinde polisler tarafından yapılan aramadan sonra gözaltına alınan Belediye Başkanvekili Serhat Temel, Batman Bölge Hastanesi’ne sağlık kontrolünden geçirildi. Başkanvekili Temel, daha sonra Batman Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Başkanvekili Temel’in evine baskının gerçekleştiği saatlerde polisler eş zamanlı olarak BDP Batman İl Başkanvekili Selim Aratemur ve birçok BDP’li üye ile sivil toplum kuruluş temsilcisinin de evlerine baskınlar yapıldı.



44 kişi gözaltına alınırken, aralarında BDP il ve ilçe binası, Azadiya Welat, Fırat Dağıtım ve DİHA büroları, MEYA-DER, Batman Din Alimleri Derneği (DAD) ve mahallelerde bulunan BDP’li üyelerin evlerinde de aramalar yapıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan, isimleri belirlenenler şunlar;



Belediye Başkanvekili Serhat Temel, BDP Batman İl Başkanvekili Selim Aratemur, Tüm Bel Sen Batman Temsilcisi Muzaffer Çınar, Tüm Bel Sen yöneticisi Ali Sarıpınar, Eski Genel İş Batman Şube Başkanı ve Genel İş şube yöneticisi Halis Yakut, BDP üyesi, Zeynelabidin Çelik, Din Alimleri Derneği yöneticisi Ahmet Eşiyok, Meyader Başkanı Yaşar Kurt, BDP üyesi Hakim Sincar.



Batman Belediye Başkanı BDP’li Nejdet Atalay 2 yıl önce, BDP İl Başkanı Mehdi Tüzün, 3 ay önce tutuklanmıştı.