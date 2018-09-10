T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman'da kaza: 6 özel harekat polisi yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde oparasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan araç, sürücüsünün kontorülnden çıkıp, şarampole yuvarlandı

10 Eylül 2018 14:11

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde oparasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan araç, sürücüsünün kontorülnden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu, 6 özel harekat polisinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, yaralı polisler için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BATMAN DHA BATMAN HasankeyfKazada6ValiliktenHasankeyf
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24