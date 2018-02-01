Batman'da kardeşler çatıştı: 3 yaralı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan kardeşler arasında minübüs hattı yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada, baba Şeyhmus Kurtbaş ile oğulları Hasan Kurtbaş ve Ali Kurtbaş yaralandı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan ilçe otogarında, minibüs hattı işleten kardeşler arasında bugün saat 11.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşler, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği 6 çocuk babası Şeyhmus Kurtbaş ile oğulları Hasan Kurtbaş ve Ali Kurtbaş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kurtbaş\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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