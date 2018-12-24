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Batman'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da jandarma ve polisin ortak operasyonunda aranan iki adreste ruhsatsız otomatik tüfek, 2 tabanca, 4 şarjör ve 263 fişek ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı

24 Aralık 2018 17:59

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da jandarma ve polisin ortak operasyonunda aranan iki adreste ruhsatsız otomatik tüfek, 2 tabanca, 4 şarjör ve 263 fişek ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman\'da oturan Y.Ö. ve A.Ö.\'nün Siirt\'te kaçak silah satışı yapacağı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Y.Ö. ve A.Ö.\'nün Batman kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenledi. Arama yapılan evlerde ruhsatsız otomatik piyade tüfeği, 2 tabanca, 4 şarjör ve 263 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan ekipler, Y.Ö. ve A.Ö.\'yü gözaltına aldı.

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